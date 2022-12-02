Hazine, dolar cinsi tahvil ihraç etti

Hazine Ocak 2028 vadeli dolar cinsi tahvilin yeniden ihracıyla 2 milyar dolar borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak 2028 vadeli dolar cinsi tahvilin yeniden ihracıyla 2 milyar dolar borçlanırken, ihraçta 1 milyar dolar talebin yabancı resmi bir kurumdan geldiği belirtildi.

Reuters'in paylaştığı ve şirketler, bankalarla yatırımcılara haber, veri ve analitik bilgi sağlayan refinitiv servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre yeniden ihraçta getiri yüzde 9 oldu.

İhraç için yabancı yatırım bankalarına yetki verilmişti

İhraç için yabancı yatırım bankalarına dün yetki veren Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan henüz borçlanma tutarı hakkında açıklama yapılmadı.

Yeniden ihracın 2 milyar dolar ile tamamlanması halinde Hazine bu yılı uluslararası piyasalardan 11 milyar dolar borçlanma hedefini yakalamış olacak. Hazine geçen yıl 10 milyar dolar borçlanmıştı.