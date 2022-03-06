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- Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesi yapacak.
- AA
- 06.03.2022 - 15:02
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (322 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
İKİNCİ İHALENİN VADESİ İKİ YIL OLACAK
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.