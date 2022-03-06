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    Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta hazine bonosu ve devlet tahvili ihalesi yapacak.
    • AA
    • 06.03.2022 - 15:02
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    Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Mart Salı günü gerçekleştirilecek ilk ihalede, 11 ay (322 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

    İKİNCİ İHALENİN VADESİ İKİ YIL OLACAK

    Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede de 2 yıl (560 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek #1


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