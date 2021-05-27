Hazine iç piyasaya tahvil ihracı gerçekleştirdi

Hazine, iç piyasada kurumsal yatırımcılardan 3 yıl vade ile 1 milyon 360 bin euro borçlanma işlemi yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, kurumsal yatırımcılardan 3 yıl vadede toplam 1 milyon 360 bin euro tutarındaki borçlanmada, devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı yöntemi uygulandı.

Hazine'den dün akşam yapılan açıklamada, "Doğrudan satış yöntemi ile 28 Mayıs 2021 valörlü, 24 Mayıs 2024 itfa tarihli olarak; 6 ayda bir yüzde 1,5 kupon ödemeli 994 milyon 210 bin euro tutarında euro cinsi devlet tahvili, 6 ayda bir yüzde 1,5 kira ödemeli 365 milyon 550 bin euro tutarında euro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir." İfadelerine yer verildi.