Hazine, iki ayrı tahvil ihalesi yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 31 milyar 466,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine, piyasaya bugün gerçekleştirdiği ihalelerle toplam 31 milyar 466,4 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 18,59, bileşik faiz yüzde 19,45 olarak kayıtlara geçti. Nominal teklifin 19 milyar 91,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 229 milyon lira, net satış 16 milyar 7,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhaleye piyasa yapıcılarından 30,6 milyar liralık teklif geldi

Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 680 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 30 milyar 664 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3 bin 528 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde eksi 2,34, reel bileşik faiz yüzde eksi 2,33 olarak gerçekleşti. Nominal teklifin 3 milyar 106,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 598,2 milyon lira, net satış 979,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından 200 milyon liralık teklif

AA'nın haberine göre, kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 876,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 600 milyon liralık satış yapıldı.