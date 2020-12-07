Euro
9.5111
0.37%
Dolar
7.8356
0.29%
Altın
462.16
0.17%
Borsa
1.333
0.15%
Bitcoin
150.510
1.22%
EXEN Coin
11.12
1.45%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Hazine kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihalesi yapacağını bildirdi.
    • AA
    • 07.12.2020 - 14:54
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 15:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisi ile ilgili adımlar atıyor.

    Aralık 2020-Şubat 2021 tarihli dönemin İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, yarın 5 yıl (1.820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

    SABİT KUPONLU DEVLET TAHVİLİNİN YENİDEN İHRACI

    Ayrıca, Bakanlık, 10 yıl (3 bin 626 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirilecek.

    Hazine kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir