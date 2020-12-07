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- Hazine kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek
Hazine kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihalesi yapacağını bildirdi.
- AA
- 07.12.2020 - 14:54
- Güncelleme : 07.12.2020 - 15:38
Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisi ile ilgili adımlar atıyor.
Aralık 2020-Şubat 2021 tarihli dönemin İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, yarın 5 yıl (1.820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
SABİT KUPONLU DEVLET TAHVİLİNİN YENİDEN İHRACI
Ayrıca, Bakanlık, 10 yıl (3 bin 626 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirilecek.