Hazine kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine kira sertifikası satışı ve tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın kira sertifikası satışı ve devlet tahvili ihalesi yapacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisi ile ilgili adımlar atıyor.

Aralık 2020-Şubat 2021 tarihli dönemin İç Borçlanma Stratejisi'ne göre, yarın 5 yıl (1.820 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

SABİT KUPONLU DEVLET TAHVİLİNİN YENİDEN İHRACI

Ayrıca, Bakanlık, 10 yıl (3 bin 626 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirilecek.