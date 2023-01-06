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    Hazine nakit dengesi açıklandı

    31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Hazine nakit gerçekleşmeleri yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 18:10
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 18:15
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    Hazine nakit dengesi açıklandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, Hazine nakit dengesi aralık ayında 108,3 milyar TL açık verdi. Böylelikle 2022 yılı 169,4 milyar TL'lik açıkla tamamlanmış oldu.

    Hazine nakit dengesi bir önceki ay olan kasımda 99,5 milyar lira açık vermişti.

    Faiz dışı denge aralık ayında açık verdi

    Aralık'ta faiz dışı denge 92,8 milyar TL açık verirken, 2022 yılının tamamında faiz dışı dengede 110,6 milyar TL'lik fazla görüldü.

    Hazine

    Nakit dengesine ait diğer veriler:

    2022'nin tamamında faiz ödemeleri 287,2 milyar TL'yi buldu.

    2022'de net borçlanma 437,3 milyar TL olarak kaydedildi.

    Net dış borçlanma 75,2 milyar TL olurken, net iç borçlanma ise 362,1 milyar TL olarak gerçekleşti.


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