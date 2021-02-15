Hazine ocak ayı merkezi yönetim bütçesi sonuçlarını paylaştı

2021 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113 milyar 800 milyon lira, bütçe gelirleri 89 milyar 600 milyon lira ve bütçe açığı 24 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe denge tablosunu açıkladı.

Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 113 milyar 800 milyon lira, bütçe gelirleri 89,6 milyar lira ve bütçe açığı 24 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı bütçe giderleri 91 milyar 800 milyonr lira ve faiz dışı açık ise 2 milyar 200 milyon lira oldu.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Ocak ayında 21 milyar 501 milyon lira fazla vermiş iken 2021 yılı Ocak ayında 24 milyar 154 milyon lira açık verdi.

2020 yılı Ocak ayında 34 milyar 247 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2021 yılı Ocak ayında 2 milyar 211 milyon lira faiz dışı açık verildi.

Bütçe Giderleri Merkezi yönetim bütçe giderleri ocak ayı itibarıyla 113 milyar 763 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 21 milyar 943 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 91 milyar 820 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödenekten ocak ayında 113 milyar 763 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 100 milyar 669 milyon lira harcama yapıldı. Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,2 iken 2021 yılında yüzde 8,5 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 oranında artarak 91 milyar 820 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,2 iken 2021 yılında yüzde 7,9 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri ocak ayı itibarıyla 89 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 79 milyar 227 milyon lira, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 8 milyar 901 milyon lira oldu.

2020 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 122 milyar 170 milyon lira iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 26,7 oranında azalarak 89 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 12,8 iken 2021 yılında yüzde 8,1 oldu. 2021 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında artarak 79 milyar 227 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 8,6 iken 2021 yılında yine yüzde 8,6 olarak kayıtlara geçti.