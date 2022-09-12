Petrol
95.12
2.46%
Euro
18.4754
0.87%
Dolar
18.2305
-0.02%
Altın
1.011
0.46%
Borsa
3643
3.45%
Bitcoin
411.094
4.00%
BTXN Coin
6.73
-3.71%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde, 16 milyar 274,9 milyon lira borçlanmaya gitti.
    • 12.09.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine tahvil ihalesinde 16,3 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir devlet tahvili ihalesine imza attı.

    AA'nın haberine göre, 3 bin 514 gün yani 10 yıl vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edildi.

    İhalede basit faiz yüzde 10,97, bileşik faiz yüzde 11,27 oldu.

    Net satış 6 milyar 874,9 milyon lira

    Nominal teklifin 5 milyar 391 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 65 milyon lira, net satış 6 milyar 874,9 milyon lira olarak kaydedildi.

    Kamudan gelen teklifin tamamı karşılandı

    Kamudan gelen 1 milyar 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 991 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

    Hazine böylece piyasaya 16 milyar 274,9 milyon lira borçlandı.

    Hazine


    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama
    3. Sayfa

    81 ilde seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik uygulama

    İtalya'da işletmelerin yüksek fatura isyanı
    Ekonomi

    İtalya'da işletmelerin yüksek fatura isyanı

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir