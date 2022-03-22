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    Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 14,5 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 14 milyar 491,2 milyon lira borçlanmaya gitti.
    • AA
    • 22.03.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:44
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    Hazine tahvil ihalesinde yaklaşık 14,5 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, daha önce duyunduğu üzere bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 1, 4 yıl (1624 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihracını gerçekleştirdi.

    İhalede basit faiz yüzde 25,85, bileşik faiz ise 27,52 oldu.

    Nominal teklifin 2 milyar 596 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 154 milyon lira, net satış 896,6 milyon lira olarak gerçekleşti.

    BİRİNCİ İHALEDE KAMU KURULUŞLARINDAN GELEN TEKLİFİN TAMAMI KARŞILANDI

    Kamu kuruluşlarından gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 981 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı.

    İkinci ihalede ise 10 yıl (3612 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

    İhalede reel basit faiz eksi yüzde 2,4 bileşik faiz eksi yüzde 2,38 oldu.

    Nominal teklifin 8 milyar 779 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 200 milyon lira, net satış 3 milyar 94,6 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

    ihale

    İKİNCİ İHALEYE KAMUDAN TEKLİF GELMEDİ

    Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 796,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.
    Hazine böylelikle piyasaya 14 milyar 491,2 milyon lira borçlandı.


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