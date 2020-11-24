Hazine tahvil ihalesiyle 5.6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 645 milyon 600 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki tahvil ihalesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği ilk ihalede 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 6,86 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 714 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 47 milyon lira, net satış 1 milyar 38 milyon 600 bin lira olarak belirlendi.

İLK İHALEYE GELEN TEKLİFLER

Kamu kuruluşlarından gelen 25 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 341 milyon 200 bin liralık teklif geldi ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ TAHVİL İHALESİ

Hazine ikinci ihalede ise 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 11,96, bileşik faiz yüzde 12,32 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 485 milyon 300 bin lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 519 milyon 600 bin lira, net satış 1 milyar 497 milyon lira olarak gerçekleşti.

İKİNCİ İHALEYE GELEN TEKLİFLER

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 85 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 909 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.