Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye'de fiyat hareketliliği var ama kriz yok

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan: Türkiye'de fiyat hareketliliği var ama kriz yok

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, "Eğer faizi arttırsaydık mandalı dahi ithal eder duruma gelirdik." diyerek, Türkiye'de bir fiyatlanma hareketliliği olduğunu ama kriz olmadığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi tarafından düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantıları dolayısı ile İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iş insanlarıyla buluştu.

"Enflasyonda gelecek yılın şubat ayından itibaren düşüşlerin yaşanacak"

Mahmut Gürcan, burada yaptığı konuşmada enflasyon rakamlarında yatay seyre geçildiğini, enflasyonda gelecek yılın şubat ayından itibaren düşüşlerin yaşanacağını söyleyerek "2021 yılında toplam 154,2 milyar lira vergi alacağından feragat ettik. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Yine aynı şekilde enflasyonla mücadele kapsamında 2022 yılında 277,8 milyar liralık bir vergiden feragat etmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

"İhracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 100 yaparak dış ticaret dengesini sağlamak ve cari fazla vermek hedef"

Türkiye'nin son dönemde ihracat performansı açısından da olumlu ayrıştığını, enerji ve altın harici ihracatın ithalatı karşılaşma oranının son yıllarda iyileşme gösterdiğini ve yüzde 96,8'e yükseldiğini aktaran Gürcan, hedeflerinin ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 100 yaparak dış ticaret dengesini sağlamak ve cari fazla vermek olduğunu bildirdi.

"Türkiye, son 8 çeyrektir güçlü ve dengeli büyüdü"

Gelişmiş ekonomilerde büyüme beklentilerinin aşağı yönlü güncellendiğine ve yüksek faiz artışlarıyla birlikte parasal sıkılaşma tedbirlerinin arttığına işaret eden Gürcan, Türkiye'nin ise son 8 çeyrektir güçlü ve dengeli büyümeye devam ettiğini belirtti.

"Türkiye, 40 milyar dolar turizm geliri bekliyor"

Mahmut Gürcan, bu yıl için Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolarlık turizm geliri ve 47 milyondan fazla turist beklediğini belirterek, bu rakamların pozitif anlamda gelecek günlerde güncellenebileceğine işaret etti.

"Enflasyon rakamlarında yatay seyre geçtik"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyonun artış eğilimi gösterdiğini ifade eden Gürcan, "Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar özellikle geçen yılın 11. ayıdan itibaren çok ciddi bir artış oldu. Ocak ayından bu yana artan enflasyon bugün itibarıyla yüzde 83,45'e geldi. Aylık yüzde 11'leri gördüğümüz enflasyon artışı, eylülde 3,08, ağustosta 1,46 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarında yatay seyre geçtik. Enflasyonda gelecek yılın şubat ayından itibaren düşüşlerin yaşanacağını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"165 ülke arasında 131 ülke negatif reel faiz veriyor"

Gürcan, tedarik zincirinin kırılmasıyla beraber enflasyonist baskının tüm dünyada hissedildiğini vurguladı. Halen 165 ülke arasında 131 ülkenin negatif reel faiz verdiğini aktaran Gürcan, yatırımın güçlenmesi, iş insanlarının daha da verimli olabilmesi için faizlerin düşük tutulması gerektiğini belirtti.

"Faiz artışı olsaydı iflaslar yaşanacaktı"

Gürcan, toplantı kapsamında şunları kaydetti: "Eğer ki faiz artışı olsaydı, şirketlerin artan finansman giderlerini, kârlılığın ve öz sermayenin erimesini, şirket kapanmalarını ve diğer şirketlere ve bankalara borçların ödeyememelerini, iflaslarla işten çıkmalarını çok rahatlıkla, bundan önceki gördüğümüz krizlerde olduğu gibi burada da görebilirdik. Yine aynı şekilde bankaların kaynak maliyetlerindeki artışı, şirket kapamalarından dolayı kredilerini geri alamamalarını, sorunlu kredilerdeki artışı, kredi verme iştahındaki azalmayı da görecektik.

İşsizlik artacaktı

Birey ve toplumda istihdamda olanaklarının azalmasını, işsizliğin arttığını görecektik.

Mandalı ithal eder duruma gelirdik

Zamanla Türkiye sanayisi güç kaybeder, artık mandalı dahi ithal eder duruma gelirdik. Biz zaten bunu daha önceki yıllarda dönem dönem yaşadık. Finansman borçlarını ödeyememe, iş yerlerinin kapanmasından dolayı işsizliğin artışını ve gelir dağılımındaki bozulmayı, toplumsal huzurunun da bozulduğunu görebilirdik. Biz işsizliği düşürmeyi sağladıysak, ihracat rakamlarını artırdıysak bundaki en büyük etkenin politika faizimizin düşük olması diyebiliriz. "

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizen Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıklarını adımları anlattı.





"Vergi politikalarıyla vatandaşları, esnafı ve reel sektörü destekliyoruz"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, vergi politikalarıyla vatandaşları, esnafı ve reel sektörü desteklediklerine dikkati çekerek, asgari ücreti vergi dışında bıraktıklarını ayrıca ücret geliri elde edenlerden de asgari ücret kadar gelirini vergi dışı bıraktıklarını söyledi.

Gürcan, tarımsal destekleme ödemelerinde gelir vergisini kaldırdıklarını ve basit usulde vergiyi istisna ettiklerini söyledi.

"Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için 2022 yılında 277,8 milyar liralık bir vergiden feragat etmiş olacağız"

Akaryakıt üzerindeki vergi yükünün azaldığını belirten Gürcan, şunları kaydetti:

"Benzinde yüzde 55,3'lük yükü 27,5'e, yine aynı şekilde motorinde 46,8'lik yükü 22,8'e düşürdük. Akaryakıtta şuan ÖTV tutarı yaklaşık 2 lira. Bahsedildiği gibi yüksek rakamlarda bir ÖTV alınmıyor akaryakıtta. Sadece 2 lira 25 kuruş civarı ÖTV alışı var. 2021 yılında toplam 154,2 milyar lira vergi alacağından feragat ettik. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için. Yine aynı şekilde enflasyonla mücadele kapsamında 2022 yılında 277,8 milyar liralık bir vergiden feragat etmiş olacağız."