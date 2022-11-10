Hazine ve Maliye Bakanı: 2023'te ekonomik büyüme yüzde 5 hedeflenmiştir

2023 yılında ekonomik büyümenin yüzde 5 olarak hedeflendiğini açıklayan Nureddin Nebati, "Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer almıştır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, Bakanlığının bütçesine ilişkin bir sunum yaptı.

“Ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir”

Türkiye’nin 2023 büyüme hedefini açıklayan Bakan Nebati, “2022 yılının ikinci yarısına ilişkin öncü göstergeler küresel yavaşlamanın da etkisiyle ılımlı büyümeye işaret etmekte olup, yıl geneli için yüzde 5 oranında bir büyümenin gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması beklenen ekonomik büyümenin yüzde 5 olması hedeflenmektedir.” dedi.

“Türkiye OECD'de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı”

Türkiye'nin OECD'de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Bakan Nebati, “İkinci çeyrek itibarıyla yüzde 7,6 büyüme oranıyla Türkiye, OECD'de en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı. Türkiye, yeni iş imkanları oluşturmada OECD ülkeleri arasında açık ara ilk sırada yer almayı başarmıştır. Toplam istihdam seviyesi eylül itibarıyla 31,4 milyon kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. Ağustos ayı itibarıyla işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyelerine gerileyerek yüzde 9,9 olmuştur.” şeklinde konuştu.

“Enerji faturası geçen yılın aynı seviyesinde kalsaydı…”

“Enerji faturası geçen yılın aynı seviyesinde kalsaydı, şu an cari işlemler açığını konuşmuyor olacaktık.” diyen Nebati, şöyle devam etti:

“Cari işlemler dengesi enerji ithalatı kaynaklı açık verirken enerji hariç cari denge fazla verme eğilimini sürdürmektedir. Enerji ve altın hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesi, ağustos ayında yıllıklandırılmış olarak 41,2 milyar dolar fazla veriyor olacaktır. Uluslararası rezerv pozisyonumuzu güçlü tutmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. TCMB brüt rezervleri yılbaşına göre 3 milyar doların üzerinde artarak 28 Ekim itibarıyla 114,2 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.”

“Sorumluluktan kaçmıyoruz”

Hayat pahalılığını göz ardı etmediklerini bir kez daha vurgulayan Bakan Nebati, “Kolay kolay tahayyül edilemeyecek birçok riskin aynı anda gerçekleşmesi, ülkemizde de enflasyon görünümünü bozmuştur. Uluslararası piyasa gelişmelerine duyarlılığı yüksek olan enerji, ulaştırma, gıda ve dayanıklı tüketim malları gibi kalemlerde yüksek fiyat artışları kaydedilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan hayat pahalılığı nedeniyle vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların elbette farkındayız. Alım güçlerinde gerçekleşen kaybın önüne geçmek için hükümet olarak üzerimize düşen hiçbir sorumluluktan kaçmıyoruz.” diye konuştu.

91,6 milyar lira destek ödemesi

Hazine ve Maliye Bakanı’nın sunumundan diğer öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Vatandaşlarımızın KKM’ye destek ve teveccühleri sayesinde milli para birimimizde istikrar güçlendirilmiş ve liraya olan güven artmıştır. 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufu bu hesaplarda değerlenmektedir. Hazine tarafından desteklenen KKM hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. Hazine destekli hesaplarda yenileme oranı yaklaşık yüzde 70 seviyesindedir. KKM hesaplarının toplam vadeli mevduatlar içindeki payı ise yüzde 27’dir. KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi iki katına yükselmiş, sektörün en önemli risklerinden olan vade uyumsuzluğunda önemli iyileşme sağlanmıştır.





“Türk Lirası'nda stabilite sağlanmıştır”

Ayrıca döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı yaklaşık 17 puan düşüş göstererek yüzde 52,3’e gerilemiştir. Küresel finansal piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığı, dolar karşısında avronun dahi sene başına göre yüzde 12; Japon yeninin ise yüzde 27 değer kaybettiği bir ortamda Türk Lirası'nda stabilite sağlanmıştır. Reel kur ise sene başına göre yüzde 16,7 değer kazanmıştır. Bu uygulamanın döviz kuru dalgalanması ve diğer makroekonomik göstergeler üzerindeki olumlu etkileri dikkate alındığında maliyeti sınırlı kalmıştır.

Bankalar aracılığı ile destekler

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri destekli 2022 yılında 923 bin üreticiye yaklaşık 116 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin ortalama yüzde 70’ini biz karşıladık. Halk Bankası aracılığıyla 2022’de 1 milyon esnaf ve sanatkara yaklaşık 46 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırdık. Bu kredilerden doğan faizin de yaklaşık yüzde 50’sini karşılıyoruz.”