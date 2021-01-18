Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 66,5 milyar lira tasarruf sağladık

2020 bütçesinde 66,5 milyar lira tasarruf sağladıklarını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’nin 2021 yılı bütçe açığı hedefini açıkladı.

Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Elvan, ilk olarak 2020 yılına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Bakan Elvan bütçede 66,5 milyar lira tasarruf sağladıklarını belirterek, “2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti.” dedi.

“KALICI TEDBİRLER ALIYORUZ”

“Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.” diyen Bakan Elvan, şöyle devam etti:

“Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz.”

2021 BÜTÇE AÇIĞI HEDEFİ

2021 yılı bütçe açığı hedefine ilişkin ise Bakan Elvan, “2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz. Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.