Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedefliyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadede fiyat ve finansal istikrarın hedeflendiğini belirterek, bu hedeflere ulaşmada kararlı olunduğunu mesajını verdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün 27 ay aradan sonra politika faizini artırmasının ardından piyasalardaki hareketlik devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasada yaşananlara yönelik açıklama geldi.

Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." açıklaması yaptı.

"Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecek"

Şimşek, yaptığı değerlendirmede şöyle konuştu:

Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir.

Kısa vadede fiyat istikrarı hedefleniyor

Bakan Şimşek ayrıca Twitter üzerinden yayınladığı mesajında da aynı vurguya yaparak, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve makro finansal istikrarı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.