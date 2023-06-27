Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını belirten bir mesaj paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan kabinede ekonomi yönetimini yürütme görevi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verildi.

Bakanı Şimşek, göreve geldiğinden bu yana kadrolaşma ve rasyonel politikalara geçiş mesajları veren açıklamalar yapıyor.

Bakan Şimşek, Twitter'da yayınladığı mesajında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervlerin geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydettiğini belirtti.

"Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek"

Rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini belirten Bakan Şimşek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek.

Rezervleri daha da güçlendirmek ilave dış kaynak sağlanacak

Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteği uzatıldı

Ayrıca, TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz.

"Benden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyin"

Bakan Şimşek, yeni ekonomi yönetimi sürecinde bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için vatandaşlara bir de çağrıda bulundu:

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz.