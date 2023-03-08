Hazine ve Maliye Bakanı Nebati açıkladı: Kadın girişimcilere 1 yıl geri ödemesiz kredi imkanı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi paketi kapsamında, kadın girişimcilerimiz bir yılı geri ödemesiz; toplam 36 ay vadeli işletme kredisinden ve toplam 60 ay vadeli yatırım kredisinden de yararlanabilecek" dedi.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Her yıl olduğu gibi bugün de kadına yönelik destekler gündemde.

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den bir açıklama geldi.

Bakan Nebati, KGF Teminatlı Kadın Girişimci Destek Kredisi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Her zaman dayanışma içinde fedakârca çalışan ve üreten, ülkemizin kalkınma yolunda inançla ilerlerken ortak değerlerimizi yarınlara taşıyan kadınlarımızın her daim yanındayız." diyen Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kadın kooperatiflerine sıfır faizle üst limit 50 bin TL kredi imkanı

Yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen kadın girişimcilerimizin yaralarını sarabilmek için adımlarımızı ivedilikle atıyoruz ve yenilerini atmaya da kararlılıkla devam edeceğiz.



Kadın Girişimci Kredi Destek Paketiyle, bugüne kadar, 172 binden fazla kadın girişimcimize ulaşmayı başaran Halkbank tarafından, deprem felaketinden etkilenen kadın kooperatiflerine yönelik Can Suyu Kredi Destek Paketi oluşturulmuştur.



Böylece, depremlerden etkilenen illerimizde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine, sıfır faizle, işletme harcamalarında kullanılmak üzere, üst limiti 50 bin TL olan kredi imkânı sunulacaktır.



Bölgede faaliyet gösteren toplam 143 kadın kooperatifinin istifade edebileceği bu krediler, bir yıl geri ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay vadeyle kullandırılacaktır.

1 yıl geri ödemesiz KGD teminatlı Kadın Girişimci Kredisi