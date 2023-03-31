Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borç stokunun GSYH’ye oranı, düşüş kaydediyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Twitter'den bir mesaj paylaşarak, "Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasında" diyerek, ekonomide olumlu bir gelişmeye ışık tuttu.

ensonhaber.com

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2022 tarihi itibari ile borç stokunu yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de açıklanan verilere dayanarak; kamu maliyesinin en önemli göstergelerinden biri olan borç stokunun GSYH’ye oranının ülkemizde 2002 yılından bu yana düşüş kaydetmeye devam ettiğini dile getirdi.

"Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azaldı"

Bakan Nebati, paylaştığı mesajında şu bilgileri aktardı:

Türkiye’nin AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye oranı, 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10,1 puan azalarak yüzde 31,7’ye kadar gerilemiştir. Bu oran, 2002 yılında yüzde 71,5 seviyesindeydi.

"Türkiye, borç stoku açısından en az borçlu ülkeler arasında"