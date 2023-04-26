Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Çiftçilerin tarımsal sulama tarifesinin yüzde 50'si desteklenecek Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çiftçilere yönelik bir desteği daha Twitter adresinden yayınladığı mesajla açıkladı.

AA

Çitçiler tarım ve hayvancılık üretimine giren çeşitli alanlarda destekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan bir desteği daha paylaştı.

Bakan Nebati, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltmaya yönelik atılan adımlara bir yenisini daha eklediklerini belirterek şu bilgiyi verdi:

Çiftçilerimizden gelen yoğun talep üzerine tarımsal sulamadaki enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla 2023 tarımsal sulama tarifesinin tarımsal destek bütçesinden yüzde 50 oranında desteklenmesi ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

"İndirimle su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine indi"

Nebati, yapılacak indirimle tarifenin bir önceli seviyesinin altına ekildiğini de vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Böylece, 2023 yılında 2022 yılına göre yaklaşık yüzde 80 oranında artış yapılan su kullanım hizmet bedeline yapılacak yüzde 50 indirimle 2023 yılındaki su kullanım hizmet bedeli bir önceki yılın seviyelerine, altına inecektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun.