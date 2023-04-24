Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depreme rağmen kurulan şirket sayısındaki artışı değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir bakliyat firmasının Akdeniz ilçesindeki fabrikasını ziyareti sırasında gündeme ve bugün açıklanan ekonomik verilere dair açıklamalarda bulundu.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'deki ziyaretinde depreme rağmen kurulan yeni işletmelerin istihdama ciddi katkı sağladığını aktandı.

Bakan Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen yılın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısının artığını belirterek, "35 bin 726 yeni işletme depreme, asrın felaketine rağmen kurularak insanlarımızın çalışmasına çok ciddi bir katkı sağladı." dedi.

Nebati, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini, afetten etkilenen vatandaşlar için hızlı adımların atıldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hizmetler yaptıklarını anlatan Nebati, şöyle konuştu.

Sizlerin, kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlamanıza yönelik her türlü adımı atıyoruz, atmaya da devam ediyoruz. Çünkü bizim için Türkiye Yüzyılı, önemli bir vizyon ve aynı zamanda reformların, adımlarının doğru bir şekilde atıldığı bir dönem demek.

Asgari ücrette tarihi artışlar gerçekleştirildi

Nebati, eskiden hayal olan çalışmaların tamamının hayata geçirildiğini, sağlık alanında önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayarak, enflasyon karşısındaki tahribatı en aza indirmek için asgari ücrette tarihi artışlar gerçekleştirdiklerini aktardı.

"3 katına çıkardığımız bir asgari ücret var"

Asgari ücretin dolar karşılığının da artığını işaret eden Nebati, "Asgari ücretin 2002'de karşılığı 115 dolardı. Bu kadar yüksek döviz artışlarına rağmen önceki yıl yaşadık hala şu an 439 dolarla, sadece dolar seviyesinde neredeyse 3 katına çıkardığımız bir asgari ücret var." dedi.

"1,6 milyon iş yerine asgari ücret desteği verdik"

Nebati, vergi muafiyeti ve desteklerle hem çalışanlara hem iş verenlere katkı sağlandığını dile getirerek, ifadelerini kullandı.

İş verenlerimize asgari ücret desteğini vererek asgari ücretten kaynaklanan maliyet artışlarına devlet olarak katkı sağladık. 2016'dan bugüne kadar ortalama 1,6 milyon iş yerine asgari ücret desteği verdik. 2023'de de işçi başına aylık 400 lira asgari ücret desteği sağlıyoruz.

"EYT sorunu çözüldü"

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarının çözüldüğünü belirten Bakan Nebati, işçiler, iş verenler ve emekliler için yapılan düzenlemeleri anlattı.

"Gazı karaya getirdik"

Nebati, Karadeniz'de bulunan doğalgazın devreye alınmasına değinerek, şöyle devam etti:

Bu muhalefet, ya da 'aymazlar' diyeyim bir alışkanlıkla devam ediyor. Nedir o alışkanlık? 'Yapamazlar, edemezler, Türkiye bu işi beceremez'. Ne kadar 'beceremez' dedilerse hepsini hallettik. Doğal gazla ilgili sismik araştırmalar yapılırken bunlar 'Hayal kuruyorlar' dediler. 'Bizim kendi gemilerimiz bunları yapıyor' dediğimizde 'Sizin mühendisleriniz bu işi beceremez' dediler. 'Burada sismik araştırmalar gazın olduğunu gösteriyor' dediğimizde 'Siz gazı bulsanız da çıkaramazsınız' dediler. Gazı çıkardık, 'Siz bu gazı karaya getiremezsiniz' dediler. Gazı karaya getirdik. 'Bu doğru bir şey değil' dediler. Sonra Cumhurbaşkanı'mız bunun açılış törenini yaptı, utanmadan, sıkılmadan 'Bu gazı galiba Putin veriyor' dediler. Allah'tan korkmazlar, hiç mi mühendisin, danışmanın yok? Hadi sen utanıyorsun gönder danışmanını gitsin baksın bakalım gaz nereden çıkıyor.

"Doğalgaz tüketiminden 1 ay boyunca ücret alınmayacak"

Nebati, tüm konutlardaki doğalgaz tüketiminden 1 ay boyunca ücret alınmayacağını anımsatarak, şu bilgileri aktardı:

Doğalgazla ilgili gümlediler. Onlar soğanla oynamaya devam etsinler çünkü Atlantik ötesinden onlara 'Soğanı söyle soğanı' diye geliyor. Soğan elinde patladı, şimdi ne yapacaksın? Şimdi limonu gösterirler, limonu da çözdük.

"Yatırım pazarlıkla gelmiyor"

İHA, SİHA, TCG Anadolu, Yeni Altay Tankı gibi projeleri anlatan Nebati, şunları söyledi:

Efendim 'Suriye'den çıkacaksın, Güney Kıbrıs'ı tanıyacaksın, terörle mücadele yasasını değiştireceksin, dediğim adamları da hapisten çıkaracaksın'. Oldu, peki, emredersin paşam. 'Onunla, bununla ilişkini keseceksin, bir de kasayı IMF'ye teslim edeceksin, ben de sana vize vereceğim'. Hadi oradan, sen bu ülkeyi sahipsiz mi zannediyorsun? Bunlar böyle, 3 ayda vizeyi çözerler, ya da tutturmuşlar 300 milyar dolar getirecekler. Sadece AK Parti döneminde 250 milyar doları aşan para gelmiş. Niye gelmiş? Türkiye'ye, iktidara, Cumhurbaşkanı'mıza güvendiği için gelmiş, geliyor ama hiçbiri pazarlıkla değil. Gel kardeşim kazanıyorsan kazan ama beni yönetemezsin, bana talimat veremezsin. Bunlar alışmışlar, talimat al, yürü. Onun için biz elhamdülillah yolumuza devam ede ede gidiyoruz.

"Reel kesim ve hizmet sektörü güven endeksleri arttı"

Nebati, nisana ilişkin açıklanan mevsimsellikten arındırılmış reel kesim ve hizmet sektörü güven endekslerine değinerek, konuşmasına şöyle sürdürdü:

Bugün açıklandı, 2023 nisan ayında mevsimsel düzeltilmiş Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1 puan artarak 105,1 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Hizmet Sektörü Güven Endeksi de 2023 nisan ayına göre 1,3 puan artarak yoluna devam ediyor. Ayrıca şu anda 'işler iyi mi' diye sorarsanız 'iyi değil' diyorlar. Yüzyılın depremine rağmen normalde ne beklersiniz? İş yerleri kapanır, işçiler işlerini kaybeder değil mi? 100 milyar doların üstünde bir kaybımız var. Bütçeye olan yükü belli. Buna rağmen biz kimseye depremi hissettirmedik. Hissettirmememizin en önemli nedeni, kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre mart ayında, depremden hemen sonra yüzde 19,5'lik artış göstermiş. Ocak-mart döneminde artış ise yüzde 8,7'dir. 35 bin 726 yeni işletme depreme, asrın felaketine rağmen kurularak insanlarımızın çalışmasına çok ciddi bir katkı sağladı.

"Sokaklar 'AK Parti' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs akşamında zafer konuşması yapacağını belirten Nebati, sokakların "AK Parti" ve "Recep Tayyip Erdoğan" dediğini kaydetti.