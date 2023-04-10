Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz." diyerek, ekonomi alanındaki gelişmeleri aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından bugün açıklanan ödemeler dengesi ve iş gücü istatistiklerine vurgu yaptı.

"Rotamız doğru, yolumuz açıktır"

Bakan Nebati, yayınladığı mesajında, Türkiye Ekonomi Modeli ile rotanın çizildiğini ve emin adımlarla yola devam edildiğini belirterek, "Rotamız doğru, yolumuz açıktır. Enflasyondaki düşüş üretimle, ihracatla ve istihdamla kalıcı hale geliyor." mesajını verdi:

Türkiye Ekonomi Modeli ile rotamızı çizdik, emin adımlarla

yolumuza devam ediyoruz. Başta turizm olmak üzere ekonomimize döviz kazandıran hizmetleri ve ihracatı önceleyen bir anlayışı koruyoruz.

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi"

Cari dengemiz, 6 Şubat’taki deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 834 milyon dolar fazla verdi.

"Yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı"

Mart 2023 itibarıyla ekonomimizin yıllık ihracatı 255,7 milyar dolara ulaştı.

İstihdam artışı

Çalışıyor, üretiyor, ihraç ediyoruz. Bu sayede istihdamımız artıyor, işsizlik azalıyor. Küresel salgının ardından 6,4 milyon insanımız istihdama katıldı. İstihdamda 31 milyon 460 bin kişiye ulaşmış durumdayız. Depremlerin yaşandığı Şubat ayında genç nüfusta işsizlik bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 19,2’ye geriledi.