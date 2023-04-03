Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyon düşüşe geçmiş, yüzde 50,5 seviyesine gerilemiştir Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün enflasyonun martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 olduğunu aktardı.

"Enflasyon yüzde 85'lerden yüzde 50,5 seviyesine indi"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu verinin açıklanmasının ardından Twitter'da yayınladığı mesajında "Küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir." dedi.

"Enflasyonla mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz"

Bakan Nebati'nin mesajı şöyle:

2022 yılını, üst üste gelen ve çok boyutlu küresel krizlerin gölgesinde, maalesef yüksek enflasyon baskısıyla geçirdik. Yüksek enflasyonun yol açtığı negatif etkilerin elbette farkındayız. Bu sebeple enflasyonla mücadelemizden hiçbir şekilde taviz vermiyoruz.

"Bütüncül bir süreç yönetiyoruz"

Nebati, mesajında enflasyonu düşürmeye çalışırken üretimden taviz verilmediğinin altını çizerek şöyle konuştu:

Biz bir sorunu çözerken farklı sorunlara yol açmadan ilerlemeye özen gösteriyor, 'enflasyon düşsün de işsizlik artarsa artsın, yatırım ve üretim gücümüz zayıflasa da olur' gibi bir kolaycılığa düşmeden, bütüncül ve vatandaşımızın menfaatine odaklı bir süreç yönetiyoruz.

"Enflasyon Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine geriledi"

Nitekim, küresel ekonomide birçok olumsuzluğun yaşandığı 2022 yılı Ekim ayında yüzde 85’lere kadar yükselen enflasyon, attığımız isabetli adımların etkisiyle düşüşe geçmiş, Mart 2023 itibarıyla yüzde 50,5 seviyesine kadar gerilemiştir.

"Yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşanmadı"

Ancak asıl önemlisi, Türkiye, enflasyonda bu düşüşü kaydederken, yatırımda, istihdamda ve üretimde kayıplar yaşamamış, tam aksine, bu süreçte Cumhuriyet tarihimizin istihdam ve ihracat rekorları eş zamanlı olarak kırılmıştır. Ekonomimiz, dinamik yapısını, üretim artışlarını ve büyüme trendini enflasyonla mücadeleye kurban etmemiştir.

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