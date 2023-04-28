Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Enflasyonu düşürmeye başladık Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisinin son dönemde elde ettiği ekonomik verilerdeki iyileşmeye vurgu yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Kahramanmaraş merkezli depremin olumsuz etkilerine rağmen büyüme rakamlarının ve ekonomik verilerin artıda olduğunu belirten açıklamalar yaptı.

Bakan Nebati, küresel resesyonun yaşandığı, salgın ve deprem sarmalında bulunulan bir iklimde Türkiye'nin olumlu yönde ayrıştığını belirterek söyle konuştu:

TÜİK'in dün açıkladığı tüketici güven endeksinin yüzde 87,5 ile salgın öncesi seviyelere yükseldi. Enflasyonu öngördüğümüz şekilde düşürmeye başladık. Tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandığında 50'lerin altında bir seviyeye ulaşmış olacağız.

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