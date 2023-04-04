Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: EYT Destek Paketi, şirketlere destek sağlıyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yayınladığı mesaj ile EYT'li çalışanları olan işletmelere yönelik destekleri açıkladı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) emekli olduklarında yanlarında çalıştıkları işletmelerin tazminatlarını ödemesi için sağlanan desteklere değindi.

"Tazminat ödemelerinde önemli bir destek"

Bakan Nebati, "Devreye aldığımız EYT Destek Paketi sayesinde firmaların, emekli olacak çalışanlarına yönelik tazminat ödemelerinde önemli bir destek sağlıyoruz." diyerek, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile desteklere ait bilgi paylaştı.

"İşverene destekler"

Bakanlık tarafından hazırlanan videoda verilen bilgiler şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışanları EYT kapsamında emekli olacak firmaların tazminat ödemelerine katkı sağlanıyor.

Kıdem tazminatları için 50 milyar liralık kefalet karşılığında 68 milyar lira kredi imkanı sağlanıyor.

Destek limitinin en az yüzde 70’i KOBİ’lere ayrıldı.

Pakette likidite seviyesi yetersiz firmalara odaklanıyor.

Paket kapsamında KOBİ’ler için azami 13 milyon lira, KOBİ dışı işletmeler için azami 29 milyon liralık finansman erişime açılıyor.

6 ay ödemesiz 36 ay destek paketi ile emekliler haklarını gecikmeksizin alıyor, işletmeler de tazminat ödemelerini sorunsuzca yapılabiliyor.

Kamu ve finans kuruluşlarınca böylelikle emekliliğin yolu açılıyor.