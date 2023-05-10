Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Faiz artırımı söz konusu değil Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı yayında faiz politikası yönündeki soruya faiz artırmayı düşünmedikleri yönünde yanıt verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk'e canlı yayın konuğu olarak katıldı.

Programın başında, Mersin’de değişim rüzgarları hissettiklerini belirten Nebati, "Mersin beni çok hızlı kabullendi. Karşılıklı etkileşimle yolumuza devam ediyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

Bakan Nebati, kendisine yöneltilen "Para politikasında bir değişikliğe gidilecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Politikalar setine göre paradigmalar sistemi oluşturulacak. Faizin artırımı olmayacağının tersine düşüşünü temelleyen bir Türkiye Ekonomi Modeli oluşturduk. Faiz artırımı söz konusu değil. Bu çok net. Bir faiz artırımı isteyen yok.

"KKM ile yastık altına gidecek para sisteme girdi"

Bakan Nebati, Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile "Kur Korumalı Mevduat sona erecek mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

KKM toplumun bütün kesimlerinden kabul gördü. Öngörülebilirliği artırdı, kurdaki oynaklığı azalttı. Geçici olarak getirdik, dövize olan talebi düşürdü. Yastık altına gidecek olan para sisteme girmiş oldu. Küçük yatırımcıların dövize ve altına bakış açısını yakalayan iyi bir girişim oldu. Şu an 2,2 trilyonu aşmış durumda.

"KKM kademeli olarak dönüşecek"

31 Aralık’ta kesin olarak ilan edilmesini dışında kademeli olarak dönüşümü sağlanacak. Mevduat sahibi parasını çektiğinde dövize gitmesini engelleyecek yeni enstrümanlar oluşturulacak ve Türk Lirası’na güveni oluşturacak. KKM, çağın buluşu oldu. Bütçeye çok yükü yok.

“Enflasyon düşecek”

Nebati’ye bankalardaki faizle politika faizi arasındaki fark hatırlatıldı ve piyasadaki yüksek faizle uyumunun nasıl sağlanacağı soruldu. “Kredi faizlerinde düşüş olacak mı?” sorusuna yanıt veren Nebati, şu şekilde konuştu:

Türkiye Ekonomi Modeli’ni oluşturduk. Merkez Bankası’nın faiz oranları yüzde 8,5 iken piyasa faizlerinin yüksek olmasından şikayet eden bir kesim var. Bir dengesizik olduğu çok aşikar. Yatırımlar arttı. Özellikle KOBİ’lerin yatırımları artıyor. Bunun bir de spekülasyon yönü var. Serbest piyasa ile oynamayın. Dengeye gelmesi için hızlandırıcı tedbirlerimizi 14 Mayıs’tan sonra 5 yıllık ekonomi politikasıyla aşacağız. Buradaki bütün problem enflasyon. Enflasyon düşecek.

Bütçe gelir-gider durumu sorulan Bakan Nebati, buna yanıt olarak da “Küçük ek vergi yaptık. 96 milyar liralık gelir bekliyoruz.” şeklinde yanıt verdi.

"Önemli olan kurdaki oynaklığın azalmasıydı"

Döviz alış-satış farkının nedeni ile ilgili de Nebati şu yanıtı verdi:

Önemli olan kurdaki oynaklığın azalmasıydı. İkili kur ve döviz kurlarında ikili üçlü fiyatların oluşturması seçimden sonra düzelecektir. Ne korkulacak ne de telaşlandıracak bir durum var. Seçimden sonra bunu konuşmayacağız bile.

Bakan Nebati’nin konuşmasında diğer öne çıkanlar:

Depremden dolayı ihracatımızda düşüş oldu.

Cari açığı geçen yıl kapattık. Salgına ve savaşa rağmen büyüdük.

Turizmde artış yaşandı.