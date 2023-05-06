Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, halk konserinde Mersinlilerin sevincine ortak oldu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AK Parti'den milletvekili adayı olduğu Mersin'deki etkinliklerde halkla buluşmaya devam ediyor. Bakan Nebati bu süreçte konserleri de takip ederek, hem vatandaşların hem de sanatçıların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

AA Mersin'in Silifke ilçesinin Anıt meydanı AK Parti Mersin İl Teşkilatı tarafından il genelini kapsayan konserler çerçevesinde düzenlenen halk konserlerine sahne oldu. Halk konserleri dizisinde 5 Mayıs Cuma günü Silifke'de Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy ve pop müziği sanatçısı ve dizi oyuncusu Kutsi sahne aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Silifke’de gerçekleşen konsere katıldı ve yoğun istek üzerine sahnede sanatçılarla fotoğraf çektirdi. "Kıymetli Mersinli hemşehrilerimizin sevincine ortak olduk" Bakan Nebati, samimi görüntülere sahne olan bu anları Twitter adresine taşıyarak, "Kıymetli Mersinli hemşehrilerimizin sevincine ortak olduk." şeklinde paylaştı. Gecede Bakan Nebati ve sanatçılar kısa birer konuşma gerçekleştirdi. Hep birlikte "Doğum Günü" şarkısını söylediler Nebati konuşmaların ardından Kutsi'den "Doğum Günü" adlı şarkısını söylemesini istedi. Kutsi de aynı sahneyi paylaştığı Muazzez Ersoy ile düet yaparak eseri seslendirdi. Nebati, şarkının bir kısmında sanatçılara eşlik etti.