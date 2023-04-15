Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin 17 Nisan Pazartesi günü açılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

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İstanbul Finans Merkezi, içindeki akademisi, kongre merkezi, otoparkı ile 100 bin kişiye hizmet veren olanakları bulunan dev bir yapı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Cumhuriyetimizin 100. Yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor." diyerek şu mesajı verdi:

Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun…