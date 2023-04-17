Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İstanbul Finans Merkezi önümüzde yepyeni fırsatlar açacak Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, finansal piyasaların gelişmesine katkı sunacak ve İstanbul'u dünyanın önde gelen finans başkentlerinden biri haline getirecek olan İstanbul Finans Merkezi'nin açılışında konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirerek, Türk ekonomisine olan katkılarını dile getirdi.

Bakan Nebati'nin aktarımına göre, 2036 yılı itibarıyla İFM’nin Türkiye'ye toplam finansal hizmet ihtiyacını 3 kat artıracağını, 15 yıl içinde GSYH yapacağı toplam katkının 130 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Bu 15 yıl içerisinde merkezin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturması da hedeflerin arasında yer alıyor.

"Recep Tayyip Erdoğan" demek sözünün eri olmak demektir"

Bakan Nebati, merkezin yapımında katkı sunanlara teşekkür ettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

Türkiye’de herkes çok iyi bilir. Ülkemizde "Recep Tayyip Erdoğan" demek her yeni günü asırlık eser ve hizmetleri milletimize kazandırmak, ülkemiz için durmadan çalışmak demektir. "Recep Tayyip Erdoğan" demek sözünün eri olmak, başladığı her işi sonuna kadar götürmek, mutlak suretle zaferi göğüslemek demektir. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın kalbinde yer alan kadim şehrimiz aşkımız, hepimizin gözdesi İstanbul’umuza devasa bir eser daha kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz.

"Merkezin ekonomiye sunacağı önemli katkıların yanında önümüzde yepyeni fırsatlar açacağına inanıyorum"

İstanbul Finans Merkezi’nin ülkemize hayırlar getirmesini temenni eden Nebati, konuşmasında merkezin özeliklerine dile getirdi:

Ekonomiye sunacağı önemli katkıların yanında önümüzde yepyeni fırsatlar açacağına inanıyorum. İstanbul Finans Merkezi finansal kuruluşlar için eşsiz özellikler sahip yerleşkenin yanı sıra küresel inovasyon merkezi olarak da finansal piyasalarımızın derinleşmesini hızlandıracaktır. Bu merkez finansal kuruluşlarımızın dijital finansal ve sürdürülebilirlik konusunda önemli bir sinerji kaynağı olacaktır. İstanbul'un katılım bankacılığı konusunda da önder olacaktır.

"Finansal hizmetleri destekleyecek birimlerle ekosistem oluşturacağız"

Bankalar, sermaye piyasası kuruluşları, katılım finans şirketleri, sigorta şirketleri gibi geniş yelpazedeki finansal kuruluşları İFM’nin çatısı altında tek bir konumda birleştirmiş olacağız. Bu finansal hizmetleri destekleyecek birimlerle ekosistem oluşturacağız.

"Merkez, GSYH hasılaya 130 milyar dolar katkı sağlayacak"

2036 yılı itibarıyla İFM’nin ülkemize toplam finansal hizmet ihtiyacını 3 kat artıracağını 15 yıl içinde GSYH yapacağı toplam katkının 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz. Bu 15 yıl içerisinde merkezin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturmasını hedefliyoruz.

"FİNTEK Akedemiyi hayata geçirileceğiz"

İFM'yi cazip kılmak için destek ve ayrıcalıklar sunulacağını ve FİNTEK Akedemi'yi de hayata geçirileceğini anlatan Bakan Nebati, "2022 yılı bir atılım dönemi olmuştur. 'Yapamazsınız' denilen her projeyi hayata geçiriyoruz. İstanbul Finans Merkezi için de aynı ifade kullanıldı." diyerek merkezin açılışını gerçekleştirmekten duyduğu gururu ifade etti.

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