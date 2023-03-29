Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Meral Akşener'in ithamlarına yanıt verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, bir konuşmasında kendisinin nerede olduğunu merak ettiğini dile getiren Akşener'e deprem sahasında gece-gündüz mücadele ettiğini belirten bir yanıt verdi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’yi hedef alarak, uzun zamandır gündemde olmadığına ilişkin eleştiri yapmıştı.

Nebati, Akşener'e yanıt verdi

Bakan Nebati’den cevap gecikmedi.

Twitter'den bir mesaj paylaşan Nebati, kendisinin ve Akşener'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluştuğu sahada çekilmiş fotoğraflarını da gönderisine ekledi.

"Kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz"

Nebati, mesajında Akşener'e yönelik olarak "Çok net ifade edeyim: Gerçekleri eğip bükerek kendi eğrilerinizi düzeltebileceğinizi sanıyorsanız kesinlikle büyük bir yanılgı içindesiniz." diyerek, depremin ilk gününden bu yana sahada olduğunu şu sözlerle aktardı:

Bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

"Sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz"

Nebati, Akşener'i etiketlediği cevabında "Bugün bir konuşmanızda, sayısız iftira ve çarpıtmalarınıza bir yenisini daha eklemişsiniz." diyerek şu paylaşımı yaptı:

Şahsımı hedef alarak bazı ithamlarda bulunmuşsunuz. Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi "Nemo" olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır.

Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız.

Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalışıyoruz"

Bizler, EYT’li vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz. 3600 Ek Gösterge için çalışıyoruz. Emeklilerimizi bir nebze rahatlatabilmek için çalışıyoruz. Depremzede ve selzede vatandaşlarımızın yaralarını her bakımdan en iyi şekilde sarmak için çalışıyoruz.

"Göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra konforlu genel merkezlerimize kaçmıyoruz"

Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz.

Esasen kafanızı kişisel ikbal hesaplarınızdan kaldırıp etrafınıza şöyle bir baksanız bunların tümünü siz de zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Eğer “Yok, ben kafamı ille de gömmeye kararlıyım” diyorsanız siz zahmette bulunmayın, afetzede vatandaşlarımız için gecikmeksizin attığımız adımların bir kısmını bu bağlantıdan hemen okuyabilirsiniz:

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2023/03/Asrin-Felaketi-Sonrasi-Hazine-ve-Maliye-Bakanligi-Olarak-Atilan-Adimlar.pdf