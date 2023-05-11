Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, muhalefetin seçimler için ortaya koyduğu vaatleri eleştirdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de katıldığı toplantıda AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde siyasetlerini hizmetle taçlandırdıklarını belirtti.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'deki çalışmalarına devam ediyor.

Bakan Nebati, "Bitlisliler Buluşması"nda konuşarak, iyi işler yapmayı şiar edinmiş ekip olduklarını belirtti ve ekonomi alanında yapılan çalışmaları aktardı.

Tek işlerinin hizmet etmek olduğunu dile getiren Nebati, muhalefetin kavga ve gürültüyle siyaset yaptığını savundu.

Kılıçaroğlu'na da eleştiri getiren Nebati, "AK Parti olarak Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde siyasetimizi hizmetle taçlandırıyoruz. Siyasetimizi taçlandırırken sloganlarımızın ne anlama geldiğini bilerek yürüyoruz." ifadesini kullandı.

"Vize için ülkenin kaderini teslim edecek kadar zavallısın"

Bakan Nebati, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek, seçimler için ortaya konulan vaatleri şöyle eleştirdi:

Bunlar ne diyor? 'Ben, vizeyi kaldıracağım ama Doğu Akdeniz'i terk edeceğim'. Vize için 'Güney Kıbrıs'ı hemen tanıyacağım'. Oldu paşam. 'Ben hemen ne gerekiyorsa onu yapacağım ve ekonominin kasasını da IMF'ye teslim edeceğim'. Kusura bakma. Ülkeyi sen peşkeş çekeceksen bunu herkes yapar ama senin gibi ezik yok. Bir vize için bir ülkenin kaderini, bekasını teslim edecek kadar zavallısın.

Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam

Büyümeye, üretime, istihdamı artırmaya devam ettiklerini belirten Nebati devam etti: