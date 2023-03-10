Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ocak ayı sanayi üretimindeki artışı değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'dan paylaştığı mesajında ocak ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 4,5 artışı ve işsizlik rakamındaki gerilemeyi aktararak, ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu, bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden gelindiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin paylaştığı mesaj şöyle:

Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Dinamik ve üretken ekonomimizin yanı sıra sahip olduğumuz güçlü kamu maliyesi ile yaşadığımız büyük deprem felaketinin yol açtığı ekonomik kayıpları en kısa zamanda telafi edecek kararlılığa sahibiz.

"Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü"

TÜİK'in açıkladığı ocak ayı sanayi üretimi verilerini değerlendiren Bakan Nebati, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: