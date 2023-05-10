Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Sanayi üretimimiz alınan tüm tedbirlerle hızla toparlandı

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı sanayi üretiminin, şubatta yaşanan deprem felaketinin ardından alınan tüm tedbirlerle hızla toparlandığına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından görüşlerini şu mesajı yayınlayarak paylaştı:

Üretimdeki artışta öne çıkan sektörlere ilişkin bilgi veren Nebati, şunları kaydetti:

İmalat sanayi ürünleri ile sermaye malı ve yüksek teknoloji içeren ürünlerin üretimi, mart ayında çarkların hızlanmasında öncü rol üstlendi. Bizler, üreticimize ve işçimize verdiğimiz desteklerle sanayimizi dimdik ayakta tutmayı başardık. Elde edilen bu sonuç, tüm zorlu koşullara rağmen, ekonomi modelimizin, ekonomi yönetimi anlayışımızın başarısıdır. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri halihazırda küresel arz sorunları, resesyon endişeleriyle boğuşurken biz bu dönemde hızımıza hız kattık, beklentileri aştık. Seçimlere giderken, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla daha da güçlenmiş bir sanayi sektörüne ve istihdam gücüne kavuştuk. Çünkü biz bu ülkeyi seviyoruz, üreterek kalkınan bir ülke istiyoruz. Gücümüzü Türkiye'mizden alıyoruz.