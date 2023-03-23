Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Türkiye yepyeni fırsatlara odaklandı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Türkiye'nin küresel riskleri bertaraf etmenin yanı sıra yeni koşulların getirdiği yepyeni fırsatlara da odaklandığına dair görüşlerini ve ekonomide elde edilen aşamaları paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter'da bir mesaj yayınlayarak "Türkiye Ekonomi Modeli" ile elde edinilen kazanımları rakamları ile ortaya koydu.

Bakan Nebati, yaşanan elim afetler sonrasında da Türkiye Yüzyılı vizyonundan asla vazgeçilmeyeceğini aktararak, Türkiye Ekonomi Modeliyle ülkenin kalkınması, vatandaşların refah düzeyinin artırılması için kararlılıkla yol alındığını vurgulayarak, şu açıklamaya yer verdi:

Salgının, savaşın, iklim, gıda ve enerji krizlerinin adeta kol kola girdiği; her geçen gün jeopolitik gerilimlerin küresel resesyon beklentilerini beslemeye devam ettiği bir süreçte Türkiye, bu küresel riskleri bertaraf etmenin yanı sıra yeni koşulların getirdiği yepyeni fırsatlara da odaklanmış durumdadır.

"Türkiye Ekonomi Modeli isabetli bir adım"

İşte Türkiye Ekonomi Modeli, küresel ekonomide dönüşümler yaşanırken, ülkemizi geleceğe yön veren ilk 10 ekonomiden biri haline getirmek; katma değerli üretim gücümüzü tahkim edip orta gelir tuzağını aşmak için doğru zamanda atılmış isabetli bir adımdır.

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuza doğru çizdiği kendi rotası"

Türkiye Ekonomi Modeli, küresel ezberlerin bozulduğu bir süreçte, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin yine ezberleri bozarak ve miadı dolmuş acı ilaçları bir kenara koyarak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza doğru çizdiği kendi rotasıdır.

“Yatırımlar önemli”

Bu rotanın güzergahın yatırımdan geçtiğini belirten Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yepyeni iş ve istihdam fırsatlarından, yüksek teknolojili, katma değerli üretimden ve artan ihracattan geçiyor. Bu rotanın güzergahı kapsayıcı, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeden, cari fazla veren bir ekonomiden geçiyor.

“G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduk”

Nitekim, uygulamaya başladığımız daha ilk yıldan itibaren modelin meyvelerini almaya başladık. Türkiye, çoklu krizlerin üst üste geldiği 2022 yılında dahi yüzde 5,6 büyüme kaydetmeyi başararak G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri olmuştur.

“Makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyümeyi sürdürüyoruz”

Üretim ve yeni istihdam alanlarının artması için büyük önem arz eden makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyümeyi tam 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürdürüyoruz.

“Türkiye, salgın sonrası dönemde güçlü toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri”

Nebati, yeni yatırımlarla üretim artışının istihdamda da ülkeyi yeni zirvelere taşıdığını dile getirerek, salgın dönemine göre 6,8 milyon insan istihdama katılırken bu yılın ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyenin yakalandığını şöyle belirtti:

Uyguladığımız etkin politikalar sayesinde Türkiye, salgın sonrası dönemde güçlü toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri olmuştur. Yeni yatırımlarla birlikte üretim artışı istihdamda da ülkemizi yeni zirvelere taşımış, salgın dönemine göre 6,8 milyon insanımız istihdama katılırken bu yılın ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviye yakalanmıştır.

“Katma değerli üretime büyük önem veriyoruz”

Yüksek büyüme performansımızın en önemli bileşenlerinden biri de tartışmasız üretim gücümüzdür. Teknoloji yoğun ve katma değerli üretime büyük önem veriyoruz. Nitekim sağladığımız desteklerle sanayi katma değerinin milli gelirdeki payı önemli artış kaydetmiş ve yüzde 27’ye ulaşmıştır.

“İhracat rakamlarımız rekor seviyede”

İhracatçılarımızın küresel konjonktürü ve ülkemizin diplomatik gücünü avantaja dönüştürmesiyle ihracat rakamlarımızı da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine taşıdık. Türkiye, bugün 228 ülke ve bölgeye ihracat yapan, Şubat 2023 itibarıyla yıllık 254,8 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir konumdadır.

“Turizmde de yeni rekorlara yöneldik”

Nebati turizmdeki gelirlere dikkati çekerek şu açıklamayı yaptı:

Turizmde de yeni rekorlara yönelmiş durumdayız. Ülkemizi 2022 yılında 51,4 milyon kişi ziyaret etmiş, 46,3 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Böylelikle turizmin altın yılı olan 2019 yılı performansı aşılmıştır. Turizmde elde ettiğimiz bu güçlü eğilimi uyguladığımız turizm çeşitlendirme faaliyetleriyle sürdürmeyi ve 2023 yıl sonunda 60 milyon ziyaretçi ile 56 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz.

“Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi iyileşme eğilimini sürdürdü”