Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Üretime destek veren tüm paydaşlarımızı desteklemeklemeye devam

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün, Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hedefleri ve gerçekleştirmek istenilen projeleri paylaştığını Twitter'dan paylaştı.
"Üretime destek veren tüm paydaşlarımızı desteklemek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"
Dinamik ticari yapısı ve güçlü turizm potansiyeli ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan Mersin’in Erdemli ilçesindeki iş insanları ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldik. Yatırımcılarımızı, müteşebbislerimizi ve üretime destek veren tüm paydaşlarımızı desteklemek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.
"Durmak yok yola devam"
Bakan Nebati, Mersin'deki temaslarından şöyle söz etti:
Üretim, ticaret ve lojistik merkezi olan Mersin'imizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla şaha kaldırmak için durmak yok yola devam! Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştireceğimiz buluşma öncesi bizleri karşılayan, muhabbetle bağrına basan kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mersin'de ortaya koyduğumuz hedeflerimizin teminatı hiçbir şüphe yok ki bizlere desteğini her daim sürdüren kıymetli vatandaşlarımızdır.