Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Üretime destek veren tüm paydaşlarımızı desteklemeklemeye devam Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Nebati, yaptığı konuşmalarda ekonomi gündemini de aktararak görüş alışverişinde bulunuyor.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün, Mersin'in Erdemli ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek hedefleri ve gerçekleştirmek istenilen projeleri paylaştığını Twitter'dan paylaştı.

"Üretime destek veren tüm paydaşlarımızı desteklemek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

Dinamik ticari yapısı ve güçlü turizm potansiyeli ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan Mersin’in Erdemli ilçesindeki iş insanları ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldik. Yatırımcılarımızı, müteşebbislerimizi ve üretime destek veren tüm paydaşlarımızı desteklemek amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

"Durmak yok yola devam"

Bakan Nebati, Mersin'deki temaslarından şöyle söz etti: