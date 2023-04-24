Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati: Her türlü provokasyona rağmen yolumuza devam edeceğiz Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mersin'de 23 Nisan etkinliği kapsamında konuşarak, bayram kutlamalarının yanı sıra ekonomiyi değerlendirdi.

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanırken, yöneticilerden de açıklamalar peş peşe geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Mersin'de sahil bandındaki Atatürk Parkı'nda düzenlenen 23 Nisan etkinliğine katılarak, mesajlarını buradan verdi.

Etkinliğe Togg ile gelen Nebati, konuşmasında Türkiye'nin yıllardır hayali olan yerli otomobilin üretiminin önemine de değindi.

"Gençlere ve kadınlara güvenenler yolda kalmaz"

Bakan Nebati, gençlere ve kadınlara güvenenlerin yolda kalmayacağını belirterek, "Bu çocuk bayramında inşallah hep beraber çocuklarımızı eğlendirirken, gençlerimizle beraber olurken, Allah'ın izniyle yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz." dedi.

Nebati, Togg ile gurur duyduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

Çocukken anlatırlardı, bizim zamanımızda Devrim araçları varmış. Maalesef sırf akaryakıt koymadıkları için üretim engellenmiş. Uçaklar için hazırlıklar yapılmış, engellenmiş. Niye biliyor musunuz? Türkiye 21. yüzyıla güçlü girmesin diye. Maalesef şu ülkenin içerisindeki bir kısım insanlar da bunlara destek vermişler ama bilmedikleri bir şey var. 21. yüzyılın ilk yıllarından itibaren gençliğe, kadına, bayrağa, vatana, devlete önem veren, herkesi başının tacı olarak bilen, teknolojiyi de çok iyi kullanan Recep Tayyip Erdoğan gelecekmiş. Şimdi geldi. Ne oldu? Bak ben buraya ilk günden beri Togg ile geliyorum. Hayalimizdi.

"Türkiye İHA'ları, SİHA'ları ve gemileri olan bir ülkeye dönüştü"

Türkiye'nin İHA'ları, SİHA'ları ve gemileri olan bir ülkeye dönüştüğüne dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu:

Biz çocukluğumuzda kitabı masamızda bulamazdık. Şimdi okullar açıldığında gençlerimizin tamamı masanın üzerinde kitabı buluyor mu? Buluyor. Bizim zamanımızda bilgisayar, sosyal medya, şu, bu yoktu. Şimdi elhamdülillah. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, internetimizle teknoloji yakaladık mı? Yakaladık. Üretimimizi yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Neymiş? Gençlere güveneceksin." ifadesini kullandı.

"Mersin'de TEKNOFEST düzenlenecek"

Nebati, programa gelmeden önce Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile görüştüğünü, bir süre sonra Mersin'de Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) düzenleyeceklerini bildirdi.

"Türkiye'nin çocuklara ihtiyacı var"

Türkiye'nin çocuklara ihtiyacı olduğuna işaret eden Nebati, düşüncelerini şöyle ifade etti.

Gençlere ve kadına güvenen, çocuğunun geleceğiyle ilgili doğru iş yapan yolda kalmaz. Dolayısıyla da bu çocuk bayramında inşallah hep beraber çocuklarımızı eğlendirirken, gençlerimizle beraber olurken, Allah'ın izniyle yolumuza iyi bir şekilde devam edeceğiz. Bu bayram çocukların bayramı ama çocukların geleceğine ilişkin sen doğru bir iş yapmazsan olmaz. Bütün çocuklarımızı biz en iyi şekilde yetiştireceğiz, büyüteceğiz, üniversitelere hazırlayacağız. Sadece Mersin'de 2'si kamu olmak üzere 4 üniversitemiz var.

"Türkiye'nin dört bir yanında eğitim imkanı var"

Nebati, kendilerinin zamanda belli illerde üniversitelere gidebildiklerini, şimdilerde ise Türkiye'nin dört bir yanında eğitim imkanı sunduklarını dile getirdi.

"Her alanda ileri boyuta gidiyoruz"

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntılara çare olduklarını aktaran Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bizim gençliğimizde, annelerimizi, babalarımızı hastanelere götürmek için ambulans bulamazken, ambulanslarla şu anda inşallah kısa bir süre içerisinde hastamıza ulaşabiliyor muyuz? Ulaşıyoruz. Hastamızı gelip götürüyorlar mı? Götürüyorlar. Onun için biz her yerde hastane ve şehir hastaneleri inşa ettik mi? Ettik. Şehir hastanelerini inşa ederken maalesef birçok kendini bilmez, 'Bunları niçin inşa ediyorsunuz?' diye yolumuzu kesmeye çalıştılar. Ne oldu salgında? Elhamdülillah, bir tane salgından dolayı hasta olan kardeşimizi yolda bırakmadık. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Yollarımızla, okullarımızla, araçlarımızla, İHA'larımızla her alanda ileri boyuta gidiyoruz.

"Her türlü provokasyona ve engellemeye rağmen yolumuza devam edeceğiz"

Nebati, karşılaştıkları engellemelere hizmet üreterek cevap vereceklerini belirterek, şunları kaydetti: