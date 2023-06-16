Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD'la görüştü
AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı ile ekonomide yeni bir dönem başladı.

Görevi devralır devralmaz işe koyulan Bakan Şimşek, ekonomi çevreleriyle kritik temasları için düğmeye bastı.

Şimşek bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

TÜSİAD'la bir araya geldi

Görüşme, Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Center'da basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan söz konusu yerden ayrıldı.

Türkiye Bankalar Birliği'yle görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı'nın temasları bununla sınırlı değil. Mehmet Şimşek, görüşmelerine bugün devam edecek.

Şimşek'in 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Şimşek'in mevcut görevine getirilmesinden sonra Merkez Bankası Başkanlığı'na ABD'de "Müthiş Türk Kızı" lakabıyla tanınan Hafize Gaye Erkan atanmıştı.

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