Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TÜSİAD'la görüştü Bakan Şimşek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği yönetimiyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

AA & Ensonhaber

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile ekonomide yeni bir dönem başladı.

Görevi devralır devralmaz işe koyulan Bakan Şimşek, ekonomi çevreleriyle kritik temasları için düğmeye bastı.

Şimşek bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimiyle bir araya geldi.

TÜSİAD'la bir araya geldi

Görüşme, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısı öncesi Sabancı Center'da basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında Şimşek, herhangi bir açıklama yapmadan söz konusu yerden ayrıldı.

Türkiye Bankalar Birliği'yle görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı'nın temasları bununla sınırlı değil. Mehmet Şimşek, görüşmelerine bugün devam edecek.

Şimşek'in 14.30'da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle, birliğin Akmerkez'deki merkezinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Şimşek'in mevcut görevine getirilmesinden sonra Merkez Bankası Başkanlığı'na ABD'de "Müthiş Türk Kızı" lakabıyla tanınan Hafize Gaye Erkan atanmıştı.