Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesi yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesi yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 1 milyar 932 milyon 500 bin lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede, 1 yıl (532 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 17,8, bileşik faiz ise yüzde 18,59 oldu.

Nominal teklifin 939 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 402 milyon lira, net satış 384 milyon 600 bin lira olarak gerçekleşti.

İLK İHALEYE PİYASA YAPICILARINDAN 486 MİLYON LİRALIK TEKLİF GELDİ

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 486 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 300 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İKİNCİ İHALEDE NOMİNAL TEKLİF 1 MİLYAR 584 MİLYON LİRAYI BULDU

Nominal teklifin 1 milyar 584 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 574 milyon lira, net satış 547 milyon 900 bin lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 338 milyon 100 bin liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.

TOPLAM 1.9 MİLYAR LİRA

Hazine böylelikle piyasaya 1 milyar 932 milyon 500 bin lira borçlandı.