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    Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel alacak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, çalışmalarını güçlendirmek için çeşitli görevlerde toplam 436 personel istihdam edeceği açıklandı.
    • AA
    • 26.12.2021 - 08:57
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı 436 personel alacak

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşra ve merkez teşkilatında görev yapmak üzere avukat, defterdarlık uzman yardımcısı, büro personeli, destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile tekniker pozisyonlarında toplam 436 personel alacak.

    BAŞVURULAR 29 ARALIK'A KADAR

    Bakanlık, taşra teşkilatı için KPSS yerleştirmeleriyle 50 Hazine avukatı alınacak. Atama yapılacak yerler ÖSYM tarafından yayınlanırken, başvurular 29 Aralık'ta sona erecek.

    TAŞRA TEŞKİLATI İÇİN 250 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI

    Ayrıca, taşra teşkilatı için 250 defterdarlık uzman yardımcısı alımı yapılacak.

    elman

    BAKANLIK 136 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

    Alınacak sözleşmeli personel sayısı ise toplamda 136 kişi olarak açıklanırken, merkez teşkilatı için 38 büro ve 13 destek personeli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 15 tekniker ve taşra teşkilatı için ise 65 avukat olarak belirlendi.

    Defterdarlık uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel sınavlarına ilişkin çalışmalarda ise ilan aşamasına gelindi.

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