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Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı istihdam edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı istihdam edecek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sınavla 400 defterdarlık uzman yardımcısı ile 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı alınacak.