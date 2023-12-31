Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 uzman yardımcısı istihdam edecek

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Resmi Gazete'de yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sınavla personel alımına ilişkin ilana göre bakanlığın taşra teşkilatında boş bulunan kadrolara 400 Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacak.
Yazılı ve sözlü yapılacak sınavlara başvurular 4-15 Mart tarihleri arasında olacak.
Bakanlık ayrıca sınavla 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı da istihdam edecek.
Adaylar için başvuru tarihi 15 Ocak'ta başlayacak 26 Ocak'ta sona erecek.
KPSS puanı gerekiyor
Her iki kadroya da başvurmak isteyen adayların 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan (KPSS) ilgili puan türlerinden taban puan almış olmaları gerekiyor.
Sınavlara ayrıca 1 Ocak 1989 ve sonrası doğan adaylar başvurabilecek.
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