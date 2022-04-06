Hazine ve Maliye Bakanlığı bulut teknolojisine geçiyor

Koronavirüs salgını sırasında artan internet alışkanlığı bulut teknolojisini de ön plana çekti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, gelişen şartlara uyum sağlamak için Bakanlığın bulut teknolojisine geçiş için hazırlandığı bilgisini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, Bakanlık olarak bulut teknolojisine hazırlandıklarını belirterek, "Veri Merkezi inşaatı için ayrılan bütçeyi Hazinemizin kasasında bıraktık ve bulut ekosistemi oluşturulmasına önemli bir destek verdik, buluta geçiş aşamalarından ilkini gerçekleştirdik." dedi.

KORONAVİRÜS SALGINI BULUT TEKNOLOJİSİNİ ÖNE ÇIKARDI

Koronavirüs salgınıyla son 2 yıldaki tecrübelerin bulut teknolojilerine uyum sağlamanın zorunluluğunu ortaya koyduğunu ifade eden Taşkın, bulut sistemi kullanımının sadece maliyet azaltma unsuru olmadığını, aynı zamanda söz konusu sistemlerin kullanılmasıyla salgın, savaş, uluslararası kriz ve mücbir durumlara karşı altyapı ve servislerle normalleşmeye yönelik daha hızlı tepki verilebileceğini söyledi.

YENİ SERVİSLER DAHA HIZLI HAYATA GEÇECEK

Taşkın, Türkiye'de kamuda en kısa sürede altyapı ve kültürün bulut teknolojiler için uygun hale getirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Böylelikle yeni servisleri çok daha hızlı hayata geçirilebiliriz. Güncel teknolojileri kullanarak yetkin çalışanları daha kolay elde tutulabiliriz. Bulutun teknoloji ve güvenlik standardına uyarak siber saldırılara karşı daha kolay korunabiliriz." diye konuştu.

"BULUT GÜVENSİZ DEĞİLDİR"

Bulut kullanımının tek başına bir maliyet azaltma aracı olmadığına dikkati çeken Taşkın, "Bulut aslında kaynakların bugün bildiğimiz geleneksel veri merkezlerinden daha farklı bir şekilde, ihtiyaca göre, ihtiyaç anında servis edilme veya tüketilme sistematiğidir. Bulut güvensiz değildir. Bulut servis ve sistemleri uzak bir lokasyonda olabileceği gibi veri merkezimizde güvenlik duvarımız arkasında da olabilir." ifadelerini kullandı.

"HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINI BULUT TEKNOLOJİSİNE HAZIRLIYORUZ"

Taşkın, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü (BTGM) olarak kalıpları, alışkanlıkları, hantallığı yıkarak ilerlediklerini dile getirdi.

"Hazine ve Maliye Bakanlığını bulut teknolojisine hazırlıyoruz." diyen Taşkın, bu bakış açısı ile Felaketten Kurtarma Merkezi (FKM) çözümü için yeni Veri Merkezi kurmaktansa kamuya özel bulut çözümleri veren bir servis sağlayıcıdan bu hizmeti almaya başladıklarını ifade etti.