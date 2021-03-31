Hazine ve Maliye Bakanlığı dış borç stoku verilerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt dış borç stokunun 450 milyar dolar, net dış borç stokunun 268 milyar 900 milyon dolar olarak hesaplandığını bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2020 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

BRÜT DIŞ BORÇ STOKUNUN MİLLİ GELİRE ORANI YÜZDE 62,8

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 450 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 62,8 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 268 milyar 900 milyon dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 37,5 olarak kayıtlara geçti.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU 14.8 MİLYAR DOLAR

Kamu net borç stoku bu dönemde 967milyar 600 milyon lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 19,2 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 994 milyar 400 bin lira, bu rakamın milli gelire oranı ise yüzde 39,5 olarak hesaplandı.