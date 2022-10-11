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    Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkuldeki vergi kayıplarının üzerine gidiyor

    Ev sahiplerinin bir kısmı kira gelirlerini resmi makamlara bildirmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu anlamdaki vergi kayıp kaçağını araştırmaya başladı.
    • 11.10.2022 - 09:59
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkuldeki vergi kayıplarının üzerine gidiyor

    Mal sahipleri kiraya verdikleri gayrimenkullerden elde ettikleri gelirleri resmi birimlere bildirmek ve kazancının vergisini vermekle yükümlü. Aynı şekilde emlakçılar da yaptıkları satış ve kiralamaların kazancını bildirmek zorunda.

    Mal sahibi ve emlakçıların kazançları beyan edilip ödenmediğinde ise önemli bir kaçak söz konusu oluyor.

    Risk Analizi Genel Müdürlüğünce gayrimenkul sektöründeki vergi kayıp kaçağını önlemeye yönelik olarak riskli mükelleflerin tespitine ilişkin çalışmaların devam ediliyor.

    Bu kapsamda 8 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği, 683 emlakçının riskli konumda bulunduğu tespit edildi.

    8 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmedi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, 200 bin mükellef nezdinde yaptığı incelemeler sonucu, geçen yıl itibarıyla 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç bildirmediği veya eksik beyanda bulunduğu belirlendi.

    Kira geliri salayanlara ve emlakçılara yönelik bir analiz yapıldı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nce, gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik bir analiz gerçekleştirildi.

    emlak

    200 bin mükellef incelendi

    Bu kapsamda RADAR Sistemi aracılığıyla 2021 yılı itibarıyla kira gelirlerini beyan etmeyen veya eksik/hatalı bildiren yaklaşık 200 bin mükellef mercek altına alındı.

    Eksik beyan denetleniyor

    Analiz kapsamında, 2021 yılında 28 bin 845 mükellefin kira gelirini hiç beyan etmediği veya eksik beyanda bulunduğu tespit edildi. Riskli değerlendirilen mükellefler özelinde de Gelir İdaresi Başkanlığınca saha denetimlerine başlandı.

    Emlakçıların da gelirini beyan etmesi yakın takibe alındı

    Ayrıca, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren ve ülke çapında gayrimenkul satış veya kiralama ilanı veren emlakçılara yönelik de risk analiz çalışmalarına devam ediliyor. Emlak piyasasında spekülasyon yaratan, emlak satışından veya kiralamasından elde ettiği gelirini beyan dışı bırakan ve vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemiş olanlar da RADAR ile tespit edildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı gayrimenkuldeki vergi kayıplarının üzerine gidiyor #2

    5 bin 589 emlakçı RADAR'a takıldı

    RADAR Sistemi üzerinden ve ilan sitelerinden yapılan analiz çalışmasında, vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen 5 bin 589 emlakçı analize tabi tutuldu.

    683 emlakçı riskli bulundu

    İlk etapta bu mükelleflerin 683’ü riskli olarak değerlendirilirken Vergi Denetim Kurulunca incelemelere başlandı.


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