Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisini paylaştı Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

Bakanlıktan stratejiye yönelik bir açıklama yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

Haziran ayında toplam 151,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 254 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Temmuz ayında toplam 117,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 198,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. Ağustos ayında toplam 104,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 184,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

"Kamuoyu bilgilendirilecek"

Tarihleri verilen ihraçların detayları ihraç gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulacaktır. Diğer taraftan, halka arz ve/veya TAP yöntemlerinin kullanılması suretiyle DİBS ihracına veya geri alım ya da değişim ihalesi yapılmasına karar verilmesi durumunda kamuoyu bilgilendirilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)