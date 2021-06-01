Euro
10.4413
0.52%
Dolar
8.53
0.45%
Altın
524.51
0.75%
Borsa
1.425
0.35%
Bitcoin
308.281
-0.14%
EXEN Coin
34.20
5.88%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu maliyesi raporunun ilkini paylaştı

    "Kamu Maliyesi Raporu"nun ilki, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde paylaşıldı.
    • AA
    • 01.06.2021 - 11:02
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 11:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu maliyesi raporunun ilkini paylaştı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart’ta açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin hedefleri arasında yer alan ve üçer aylık dönemler halinde kamuoyuna duyurulacak olan "Kamu Maliyesi Raporu"nun ilki, bütçe uygulama sonuçları, kamu mali politikası gelişmeleri ve hedeflerini içeriyor.

    BÜYÜME, İSTİHDAM, CARİ DENGE, ENFLASYON VE BANKACILIK SEKTÖRÜ

    Yılın ilk çeyreğine ilişkin bilgilere yer verilen raporun bu döneme ait makroekonomik gerçekleşme ve görünüm bölümünde büyüme, istihdam, cari denge, enflasyon ve bankacılık sektörü gibi makroekonominin temel konu başlıkları altında küresel ve yurt içi ekonomik gelişmeler ile beklentiler ve riskler ele alınıyor.

    BÜTÇE GELİR-GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

    Kamu maliyesine ilişkin gelişmelerinin olduğu bölümde de kamu maliyesi politikalarının temel perspektifi ile bütçe gelir-gider gerçekleşmeleri ve yıl sonu tahminlerine yer veriliyor.

    Makroekonomik gelişmelere bağlı riskler ile bütçe kaynaklı risklerin bütçe dengesi, finansman ve borç stokuna etkisi de analiz ediliyor.

    Raporda, salgının etkilerinin azaltılması amacıyla sağlanan desteklere ilişkin bilgiler de detaylı şekilde değerlendiriliyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu maliyesi raporunun ilkini paylaştı #1

    BORÇ STOKUNUN MAKROEKONOMİK ŞOKLARA DUYARLILIĞI

    Ayrıca raporda, kamu işletmelerine ilişkin bilgilere yer verilirken borç stokunun makroekonomik şoklara duyarlılığı da inceleniyor.

    Rapora https://www.hmb.gov.tr/kamu-maliyesi-raporlari adresinden ulaşılabilir.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir