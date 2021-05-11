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    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımamaktadır." açıklaması yapıldı.
    • AA
    • 11.05.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 14:24
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü

    Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz mevduatından kur farkı vergisi alınması iddiasını yalanladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

    "Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında döviz mevduat hesaplarına yönelik 'kur farkı vergisi' iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır."

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi iddiası tamamen hayal ürünü #1

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