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    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergide tahsilat performansı düşmedi arttı

    Vergilerini ödeyenlerin sayısının düştüğü şeklindeki açıklamalara açıklık getiren Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuda düşüş değil artış olduğunu belirtti.
    • 10.08.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 12:43
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergide tahsilat performansı düşmedi arttı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergide tahsilat performansının düştüğüne yönelik iddialara yanıt vererek, oluşturulmaya çalışılan algının doğruyu yansıtmadığını belirti.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemektedir." açıklamalarında bulundu.

    Vergi tahsilatı ocak-haziran döneminde yüzde 90,9 oldu

    AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerinde tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğüne yönelik iddialara ilişkin, tahsilat performansının yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlediğini, 2022 yılının ocak-haziran döneminde bu oranın yüzde 90,9'a yükseldiğini ve 3,3 puan artış olduğunu bildirdi.

    Kamuoyu bilgilendirildi

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı basın yayın organlarında vergi gelirlerine ilişkin tahsilat/tahakkuk oranlarının düştüğü ve vergi gelirlerinin bütçedeki payının azaldığı yönünde haberler yapıldığına işaret edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından konuyla ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergide tahsilat performansı düşmedi arttı #1

    Geçmişten gelen alacaklar da yeni tutara ekleniyor

    Mevcut mevzuat gereğince, genel bütçe vergi gelirlerine ilişkin tahakkuk ve tahsilat tutarlarının geçmiş yıllardan gelen tahakkukları ve yine geçmiş yıllara ilişkin tahsilatları da içerecek şekilde kümülatif olarak açıklandığı ifade edilerek, bu şekilde geçmişten gelen alacakların her yıl tahakkuk tutarlarına eklendiği ve tahsil edilen tutarlar ile mukayese edildiğinde oranların düşük gözüktüğü bilgisi verildi.

    Her yıl bağımsız değerlendirildiğinde tahsilat artıyor

    Oysa her yıl geçmişten bağımsız değerlendirerek, o yılda tahakkuk eden alacaklar yine o yılda tahsil edilen alacaklara oranlandığında gerçek tahsilat performansına ulaşılmasının mümkün olduğu vurgulandı.

    Vergi tahsilatında 2022 yılının ilk 6 ayında artış yaşandı

    Her ay kamuoyuyla paylaşılan bütçe sonuçlarında, vergi gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranları ile ilgili yılda tahakkuk eden ve yine ilgili yılda tahsil edilen vergi gelirlerine ilişkin cari yıl tahakkuk ve tahsilat oranlarının yer aldığına işaret edilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

    "Son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde cari yıl tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir. Vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir.

    Diğer taraftan, kamu giderlerinin en sağlıklı ve sürdürülebilir kaynağı olan vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payında da herhangi bir azalma bulunmamaktadır. Nitekim, 2019 yılında vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı yüzde 77 iken, bu oranlar 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla yüzde 81 ve yüzde 83,1 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı revize bütçede de bu oranın yüzde 85,6 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir."


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