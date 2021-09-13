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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, tahvil ihracı için 3 finans kuruluşuna yetki verdiği açıklandı.
    • AA
    • 13.09.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 16:49
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi verildi.

    CITI, JP MORGAN VE SOCIETE GENERALE YETKİLENDİRİLDİ

    Bakanlıktan verilen bilgiye göre Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve 2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Citi, JP Morgan ve Societe Generale yetkilendirilmiş oldu.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ndan 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi #1

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