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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğalgaza destek açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Twitter hesabından doğalgaz için yapılan desteklerle ilgili açıklama yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 13:47
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    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğalgaza destek açıklaması

    Koronavirüs salgınının sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği enerji fiyatları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış gösterdi.

    Bu aşamada hükümet enerji içinde önemli bir ağırlığa sahip olan doğalgaz fiyatlarının belirli oranlarda süspanse ederek vatandaşa ve işletmelere olan yükünün hafifletmeye çalıştı.

    2022'nin ilk 5 ayında yapılan destek oranları belli oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiği açıklaması yapıldı.

    "Enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz"

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022’nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ’lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğalgaza destek açıklaması VİDEO

    Hazine


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