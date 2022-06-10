Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan TL'nin değerine yönelik açıklama

Serbest piyasadan taviz verilmeyeceğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirasının cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önlemler pakedini açıkladı.

Bakanlık'tan bu kez de 'Eşgüdüm ve Makro İhtiyati Tedbirler' hakkında basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada serbest piyasadan vazgeçilmeyeceğine dair vurgu yapılırken, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edileceği de belirtildi.

Mali disiplinden taviz verilmeyecek

Bakanlık aynı zamanda önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edileceği ve mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Bakanlık'tan basın açıklaması

Konuya ilişkin basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde tüm dünyayı etkisi altına alan küresel enflasyonist süreçten ülkemiz de etkilenmektedir. Bununla birlikte makro ekonomi politikamızda enflasyonla mücadele birincil önceliğini korumaktadır. Bu mücadelede kurumlar arası eşgüdümün önemi açık olup tüm kurumlarımız attığı adımlarda ortak mücadele anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu çerçevede;

- Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir,

- Maliye politikasında program hedeflerinden sapmadan büyüme, istihdam ve özellikle gelir dağılımını önceleyen uygulamalar devam edecektir,

- Kamu harcamalarında etkinliği artırarak tasarruf sağlanacaktır. Zorunlu kamu giderleri dışındaki tüm alanlarda kontrol süreçleri etkinleşecek, böylece kamu harcamalarında etkinlik artırılarak tasarruf sağlanacaktır.

- Makro ihtiyadi tedbirler güncel ekonomik koşullar gözetilerek etkin ve dinamik bir şekilde alınmaya devam edilecektir,

- Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalar devam edecektir,

- Beklentilerin yönetimi kapsamında ekonomide atılan adımlar ekonominin tüm paydaşlarıyla şeffaf ve eş zamanlı bir şekilde paylaşılacaktır."