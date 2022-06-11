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- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açıkta bulunan başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapılarak, ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
- 11.06.2022 - 09:21
AA'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 17 bakanlık müfettişi ve 540 vergi müfettişi atamaları gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararlara göre, Bakanlıkta açıkta bulunan hazine ve maliye başmüfettişliklerine 17 bakanlık müfettişi atandı. Söz konusu atamalara 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince imza atıldı.
Vergi başmüfettişliklerine 540 atama
Bakanlıkta açıkta bulunan vergi başmüfettişliklerine ise 540 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.