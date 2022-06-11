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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başmüfettiş atamaları gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na açıkta bulunan başmüfettiş ve vergi başmüfettişi atamaları yapılarak, ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.