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Hazine yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı.
- 05.06.2022 - 15:52
- Güncelleme : 05.06.2022 - 16:00
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek
AA’nın haberine göre, Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Devlet tahvili ihracı nedir
Devletin bütçe açıklarının dönemsel finansmanını sağlamak için çıkardığı borçlanma senetlerinden; ihraç edildikleri tarihten 1 yıl ve uzun vadeli olanlara Devlet Tahvili; 1 yıldan kısa vadeli olanlara Hazine Bonosu adı verilir. İhraç, Hazine tarafından TCMB aracılığıyla ihale veya halka arz yöntemiyle yapılır.