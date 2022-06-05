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    Hazine yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı.
    • 05.06.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 16:00
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    Hazine yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesinin yeniden ihracını  gerçekleştirecek.

    Sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek

    AA’nın haberine göre, Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    Devlet tahvili ihracı nedir

    Devletin bütçe açıklarının dönemsel finansmanını sağlamak için çıkardığı borçlanma senetlerinden; ihraç edildikleri tarihten 1 yıl ve uzun vadeli olanlara Devlet Tahvili; 1 yıldan kısa vadeli olanlara Hazine Bonosu adı verilir. İhraç, Hazine tarafından TCMB aracılığıyla ihale veya halka arz yöntemiyle yapılır.

    Hazine


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