Hazine yarın devlet tahvili ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ihalesinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek

AA’nın haberine göre, Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Devlet tahvili ihracı nedir

Devletin bütçe açıklarının dönemsel finansmanını sağlamak için çıkardığı borçlanma senetlerinden; ihraç edildikleri tarihten 1 yıl ve uzun vadeli olanlara Devlet Tahvili; 1 yıldan kısa vadeli olanlara Hazine Bonosu adı verilir. İhraç, Hazine tarafından TCMB aracılığıyla ihale veya halka arz yöntemiyle yapılır.